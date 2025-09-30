Nike Aktie
Marktkap. 87,29 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Equal Weight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 70,00
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
$ 69,73
|Abst. Kursziel*:
0,39%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
$ 72,29
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
|
Analyst Name:
Adrienne Yih
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
