Nike Aktie

61,34 EUR +1,84 EUR +3,09 %
STU
72,29 USD +2,74 USD +3,94 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 87,29 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Barclays Capital

Nike Equal Weight

10:01 Uhr
Nike Equal Weight
Nike Inc.
61,34 EUR 1,84 EUR 3,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike nach den Quartalszahlen von 65 auf 70 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Sportartikelkonzerns habe die Erwartungen durch die Bank getoppt, schrieb Adrienne Yih am Mittwoch. Sie lobte die positive Entwicklung der Lagerbestände, bemängelte aber schlechtere Geschäfte in Großchina sowie in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 03:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Equal Weight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 70,00
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
$ 69,73		 Abst. Kursziel*:
0,39%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
$ 72,29		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,17%
Analyst Name:
Adrienne Yih 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 85,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

10:11 Nike Neutral UBS AG
10:01 Nike Equal Weight Barclays Capital
09:21 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:36 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
08:11 Nike Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

