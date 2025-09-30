Nike Aktie
Marktkap. 87,57 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse hätten im ersten Geschäftsquartal in allen Regionen über den Erwartungen gelegen, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Der Fokus liege nun auf der Prognose für das zweite Jahresviertel./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Outperform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 90,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 69,73
|Abst. Kursziel*:
29,07%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 72,49
|Abst. Kursziel aktuell:
24,16%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
