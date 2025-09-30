Daimler Truck Aktie
Marktkap. 26,89 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Outperform" belassen. Aufgrund des anhaltend schwachen nordamerikanischen Lkw-Marktes habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Lastwagen-Hersteller der Jahre 2025 und 2026 um durchschnittlich 7 Prozent reduziert, schrieb Nick Housden in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dagegen sei die Nachfrage in Europa solide und dürfte im kommenden Jahr noch anziehen./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 17:33 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:45 / EDT
Zusammenfassung: Daimler Truck Outperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
35,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,98%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
34,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,07%
|
Analyst Name:
Nick Housden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
