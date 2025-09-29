DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,30 +2,8%Dow 46.441 +0,1%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.218 +3,2%Euro 1,1731 -0,1%Öl 65,43 -2,4%Gold 3.866 +0,2%
Marktkap. 11,28 Mrd. EUR

KGV 11,10 Div. Rendite 3,86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Continental nach einem Informationsgespräch des Reifen- und Kunststofftechnikkonzerns mit Analysten auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Es habe einige positive Signale zu den am 6. November anstehenden Quartalszahlen gegeben, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei verwies er auf Aussagen zur operativen Ergebnis-Marge im dritten Quartal und darauf, dass sich die Auftragslage in den vergangenen Wochen verbessert habe. Der Auftragseingang für den Winter wäre stark und der Start ins vierte Quartal sei gut gewesen, habe es geheißen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 17:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
40,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,91%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

21:56 Continental Buy UBS AG
21:36 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 Continental Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Continental Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

