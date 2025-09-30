BAT Aktie
Marktkap. 97,87 Mrd. EURKGV 21,07 Div. Rendite 8,34%
WKN 916018
ISIN GB0002875804
Symbol BTAFF
BAT Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) mit einem Kursziel von 4400 Pence auf "Buy" belassen. Damian McNeela widmete sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nach einem Jahr dem aktuellen Stand der Plattform Omni für eine rauchfreie Welt. Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien im September 2024 sei Omni nun global in 17 weiteren Ländern verfügbar. Laut dem Management des Tabakkonzerns habe die Wirkung die Erwartungen übertroffen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BAT Buy
|Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
44,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
39,28 £
|Abst. Kursziel*:
12,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
39,32 £
|Abst. Kursziel aktuell:
11,90%
|
Analyst Name:
Damian McNeela
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,57 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|10:46
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|10:46
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.25
|BAT Buy
|UBS AG
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.19
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.19
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|11.09.25
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.25
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.25
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.