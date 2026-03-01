Hot Stocks heute: Krieg im Iran eskaliert: Ölpreis bei 80 USD - Short-Chance im Trade der Woche (PK7ADH)

Podcast

Der Iran-Krieg eskaliert - Raketen, Drohnen, Spannungen nahe der EU und ein Ölpreis bei 80 USD. Die Straße von Hormus wird gemieden, Reedereien umfahren den Suezkanal, und die Märkte reagieren nervös. Ist der Anstieg bei Brent übertrieben? Wir analysieren die geopolitische Lage, die Rolle der OPEC, die Auswirkungen auf den DAX - und diskutieren einen spekulativen Short-Trade auf Öl.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Brent Öl und ein Short Trade auf die Notierung. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





