Hot Stocks heute: Krieg im Iran eskaliert: Ölpreis bei 80 USD - Short-Chance im Trade der Woche (PK7ADH)

02.03.26 14:40 Uhr
Hot Stocks heute: Krieg im Iran eskaliert: Ölpreis bei 80 USD - Short-Chance im Trade der Woche (PK7ADH) | finanzen.net

Der Iran-Krieg eskaliert - Raketen, Drohnen, Spannungen nahe der EU und ein Ölpreis bei 80 USD. Die Straße von Hormus wird gemieden, Reedereien umfahren den Suezkanal, und die Märkte reagieren nervös. Ist der Anstieg bei Brent übertrieben? Wir analysieren die geopolitische Lage, die Rolle der OPEC, die Auswirkungen auf den DAX - und diskutieren einen spekulativen Short-Trade auf Öl.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Brent Öl und ein Short Trade auf die Notierung. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

