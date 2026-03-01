AIXTRON-Aktie tiefer: Deutsche Bank Research hebt Aixtron auf 'Buy'
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AIXTRON von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster AIXTRON/a> habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt.
Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,56 Prozent auf 27,17 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Die AIXTRON-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,56 Prozent auf 27,17 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AIXTRON News
Bildquellen: AIXTRON SE, SmartCaps