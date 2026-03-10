DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0545 -0,5%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
AIXTRON Aktie

31,57 EUR +0,33 EUR +1,06 %
STU
Marktkap. 3,23 Mrd. EUR

KGV 22,90
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

JP Morgan Chase & Co.

AIXTRON SE Overweight

08:26 Uhr
AIXTRON SE Overweight
AIXTRON SE
31,57 EUR 0,33 EUR 1,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Overweight" belassen. Selbst nach der jüngst starken Kursentwicklung der Aktien des Zulieferers für die Halbleiterbranche handelten diese noch immer mit einem Abschlag zu Wettbewerbern, schrieb Craig McDowell am Dienstag in seinem Resümee der jüngsten Zahlen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 19:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
31,35 €		 Abst. Kursziel*:
-1,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
31,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,81%
Analyst Name:
Craig A. McDowell 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

08:26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 AIXTRON Neutral UBS AG
02.03.26 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.26 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 AIXTRON Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Vormittag
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag gefragt
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gibt am Mittag ab
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX gibt letztendlich nach
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
