Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
K+S im Fokus

K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit Verlusten

13.10.25 12:04 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Montagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,64 EUR ab.

Die K+S-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 11,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,67 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.136 K+S-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 13,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 lud K+S zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,654 EUR je K+S-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

