K+S Aktie News: K+S am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 11,74 EUR abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 11,74 EUR ab. In der Spitze büßte die K+S-Aktie bis auf 11,70 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 11,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 166.742 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.06.2025). Mit einem Zuwachs von 45,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der K+S-Aktie 12,35 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,146 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,86 EUR an.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Laut Analysten dürfte K+S im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,654 EUR einfahren.

