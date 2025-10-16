K+S Aktie News: K+S am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 11,70 EUR zu. In der Spitze gewann die K+S-Aktie bis auf 11,73 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 125.483 K+S-Aktien den Besitzer.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,29 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,05 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten K+S-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,145 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,86 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 873,80 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,953 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

