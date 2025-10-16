K+S Aktie News: K+S gibt am Donnerstagvormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von K+S gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,58 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 11,58 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,61 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.551 Stück gehandelt.

Am 20.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 32,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,29 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,14 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,145 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR im Vergleich zu 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der K+S-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -3,953 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

