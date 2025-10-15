K+S Aktie News: K+S präsentiert sich am Nachmittag stärker

So bewegt sich K+S

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,63 EUR.

Das Papier von K+S legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 11,63 EUR. Der Kurs der K+S-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,68 EUR zu. Bei 11,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 153.097 K+S-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die K+S-Aktie mit einem Kursplus von 46,78 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,29 EUR. Dieser Wert wurde am 30.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die K+S-Aktie mit einem Verlust von 11,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass K+S-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,145 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete K+S 0,150 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,86 EUR.

K+S gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,953 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in K+S von vor 5 Jahren eingebracht

K+S: Noch steht das EBITDA-Ziel

K+S: Vor großem Befreiungsschlag