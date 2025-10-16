Zuwächse im Quartal

Der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk blickt nach Zuwächsen im abgelaufenen Quartal optimistisch auf das Gesamtjahr.

Umsatz und Ebit-Marge (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) dürften sich 2025 eher in der oberen Hälfte der Spanne bewegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Hintergrund sei die sehr gute Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohe Auftragseingang. Damit engte Drägerwerk die Spanne für den Umsatzanstieg von zuvor ein bis fünf Prozent auf drei bis fünf Prozent ein. Bei der Ebit-Marge rechnet das Unternehmen nun mit 4,5 bis 6,5 Prozent (zuvor: 3,5 bis 6,5).

Im dritten Quartal legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 7,6 Prozent auf 833 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge stieg um 2,1 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent. Das Ebit stieg um mehr als das Doppelte auf 57 Millionen Euro. Der Auftragseingang kletterte um knapp fünf Prozent auf 856 Millionen Euro nach oben.

Drägerwerk-Aktie im Aufwind

Ein optimistischerer Blick auf das Gesamtjahr hat den Aktien von Drägerwerk vorbörslich kräftig Auftrieb gegeben. Sie gewannen auf Tradegate im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag etwas mehr als 7 Prozent auf 71,90 Euro.

Damit würde die Aktie auf ihr Ende Juli erreichtes Zwischenhoch zurückkehren und, sollte sie noch etwas weiter steigen, ihre Kurslücke seit Herbst 2021 ausbügeln.

