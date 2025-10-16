IPO voraus

Die Aktien der thyssenkrupp-Marinesparte TKMS werden nach der Abspaltung von der Muttergesellschaft am 20. Oktober für einen Tag in den MDAX aufgenommen.

Das teilte die Indexbetreiberin Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse , am Mittwochabend mit. Damit werde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen könnten. An diesem einen Tag werde der MDAX auf Basis von 51 Unternehmen berechnet. Mit dem Ende des XETRA-Handels werde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen.

