IPO voraus

thyssenkrupp-Aktie: TKMS nach Abspaltung am 20. Oktober 1 Tag im MDAX

16.10.25 07:09 Uhr
thyssenkrupp-Aktie: TKMS startet am 20. Oktober kurzzeitig im MDAX | finanzen.net

Die Aktien der thyssenkrupp-Marinesparte TKMS werden nach der Abspaltung von der Muttergesellschaft am 20. Oktober für einen Tag in den MDAX aufgenommen.

Das teilte die Indexbetreiberin Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, am Mittwochabend mit. Damit werde sichergestellt, dass Investoren den Index nachvollziehen könnten. An diesem einen Tag werde der MDAX auf Basis von 51 Unternehmen berechnet. Mit dem Ende des XETRA-Handels werde die TKMS-Aktie dann wieder aus dem Index entnommen.

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

