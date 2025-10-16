DAX24.129 -0,2%Est505.605 ±0,0%MSCI World4.309 +0,2%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.104 ±0,0%Euro1,1659 +0,1%Öl62,34 -0,2%Gold4.234 +0,6%
Aktie im Fokus

thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag im Minus

16.10.25 09:22 Uhr
thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Donnerstagvormittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von thyssenkrupp. Das Papier von thyssenkrupp gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 12,34 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,30 EUR -0,20 EUR -1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 12,34 EUR. Das bisherige Tagestief markierte thyssenkrupp-Aktie bei 12,32 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,60 EUR. Zuletzt wechselten 337.255 thyssenkrupp-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 13,35 EUR. Derzeit notiert die thyssenkrupp-Aktie damit 7,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2024 auf bis zu 3,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,82 EUR für die thyssenkrupp-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat thyssenkrupp 8,15 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,99 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,281 EUR je thyssenkrupp-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

DatumMeistgelesen
Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

