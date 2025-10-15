thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

So bewegt sich thyssenkrupp

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von thyssenkrupp konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 12,97 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 12,97 EUR zu. Die thyssenkrupp-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,99 EUR aus. Mit einem Wert von 12,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 131.877 thyssenkrupp-Aktien umgesetzt.

Bei 13,35 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der thyssenkrupp-Aktie ist somit 2,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (3,09 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 76,15 Prozent.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,82 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte thyssenkrupp am 14.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte thyssenkrupp am 20.11.2025 präsentieren. Am 19.11.2026 wird thyssenkrupp schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je thyssenkrupp-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,281 EUR fest.

