thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von thyssenkrupp gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die thyssenkrupp-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 12,63 EUR.

Die thyssenkrupp-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 12,63 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die thyssenkrupp-Aktie bis auf 12,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 336.880 thyssenkrupp-Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 13,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die thyssenkrupp-Aktie derzeit noch 5,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (3,09 EUR). Der derzeitige Kurs der thyssenkrupp-Aktie liegt somit 308,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

thyssenkrupp-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,155 EUR belaufen. Analysten bewerten die thyssenkrupp-Aktie im Durchschnitt mit 9,82 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 20.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte thyssenkrupp möglicherweise am 19.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem thyssenkrupp-Gewinn in Höhe von 0,281 EUR je Aktie aus.

