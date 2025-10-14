DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.285 ±-0,0%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.619 -0,3%Bitcoin97.177 -2,5%Euro1,1606 +0,3%Öl62,21 -1,9%Gold4.133 +0,5%
Salzgitter begibt Schuldverschreibung mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien

14.10.25 18:07 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
118,90 EUR 1,20 EUR 1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
31,16 EUR -0,60 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Salzgitter will Schuldverschreibungen über 500 Millionen Euro mit Umtauschrecht in Aurubis-Aktien begeben. Die 2032 fälligen Umtauschschuldverschreibungen sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Anlegern untergebracht werden. Den Emissionserlös will Salzgitter für allgemeine Geschäftszwecke, weitere Ausgaben im Zusammenhang mit der ersten Stufe von SALCOS sowie Restrukturierungsmaßnahmen verwenden. Außerdem sollen die Schuldverschreibungen der Diversifizierung der Struktur und Laufzeit der Finanzierung des SDAX-Konzerns dienen.

Ausgegeben werden die Schuldverschreibungen am oder um den 22. Oktober in Höhe des Nennbetrags von jeweils 100.000 Euro und voraussichtlich mit einem festen Zinssatz zwischen 2,875 und 3,375 Prozent pro Jahr verzinst. Die den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aurubis-Aktien werden laut Salzgitter anfänglich bis zu etwa 3,4 Millionen betragen, entsprechend bis zu 7,5 Prozent des ausgegebenen Grundkapitals der Aurubis AG.

Die Joint Global Coordinators beabsichtigen den weiteren Angaben zufolge, zeitgleich mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen eine Platzierung von bestehenden Aurubis-Aktien im Namen bestimmter Käufer der Schuldverschreibungen durchzuführen, die diese Aktien im Rahmen von Leerverkäufen an von den Joint Global Coordinator vermittelte Käufer verkaufen wollen, um das Marktrisiko abzusichern, dem die Käufer im Rahmen des Erwerbs der Schuldverschreibungen ausgesetzt sind.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/uxd

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 12:07 ET (16:07 GMT)

