Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,26 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte mittelfristig von den Infrastrukturinvestitionen Deutschlands in Höhe von 500 Milliarden Euro und dem EU-Stahlaktionsplan profitieren, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,56 €
|Abst. Kursziel*:
10,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|19:26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:16
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:01
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:16
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:01
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.04.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.01.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:26
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:16
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|13:01
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|09:36
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.