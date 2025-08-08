DAX 24.081 -0,3%ESt50 5.332 -0,3%Top 10 Crypto 16,40 +0,9%Dow 43.980 -0,4%Nas 21.446 +0,0%Bitcoin 103.097 +0,7%Euro 1,1610 -0,3%Öl 66,65 +0,5%Gold 3.358 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 BYD A0M4W9 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design adidas-Aktie schwächelt: adidas entschuldigt sich bei mexikanischer Gemeinschaft für Schuh-Design
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
22,46 EUR -0,78 EUR -3,36 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

19:26 Uhr
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
22,46 EUR -0,78 EUR -3,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte mittelfristig von den Infrastrukturinvestitionen Deutschlands in Höhe von 500 Milliarden Euro und dem EU-Stahlaktionsplan profitieren, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 12:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,56 €		 Abst. Kursziel*:
10,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

19:26 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
17:16 Salzgitter Halten DZ BANK
13:01 Salzgitter Neutral UBS AG
09:36 Salzgitter Buy Baader Bank
09:36 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Bewertung im Blick Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Investment-Tipp: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
finanzen.net Director schlägt bei Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien zu
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Nachmittag in Grün
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX mittags schwächer
finanzen.net Verluste in Frankfurt: DAX gibt am Mittag nach
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 mittags fester
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Mari-Lizette Malherbe, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Supervisory Board decides on changes to the Board of Management
EQS Group EQS-Adhoc: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Munich Re posts quarterly result of €2.1bn
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: M&#252;nchener R&#252;ckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in M&#252;nchen: Release of a capital market information
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen