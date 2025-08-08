Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlkonzern dürfte mittelfristig von den Infrastrukturinvestitionen Deutschlands in Höhe von 500 Milliarden Euro und dem EU-Stahlaktionsplan profitieren, schrieb Cole Hathorn in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

