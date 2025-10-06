Rally der Salzgitter-Aktie geht weiter - Metzler sieht 'Gamechanger'
Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler hat die Rally der Salzgitter-Aktien am Montag weiter angetrieben.
Ihr Kurs stieg via XETRA zeitweise um fast ein Prozent auf 32,64 Euro und damit auf ein Hoch seit Mitte 2023.
Vor rund einer Woche hatte die Papiere des Stahlkochers noch gut 25 Euro gekostet, bevor ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg über protektionistische Pläne der EU dem Kurs frischen Schwung verlieh. Die Politiker hätten vor, die Einfuhrquote für ausländischen Stahl auf die Hälfte zu reduzieren. Für darüber hinausgehende Importe habe EU-Industriekommissar Stephan Sejourne hinter verschlossenen Türen Zölle angekündigt, die jenen anderer Staaten gegen Stahl-Importe aus der EU entsprächen.
Wie das "Handelsblatt" nun am Montag unter Verweis auf einen ihm vorliegenden Gesetzesentwurf schreibt, will die EU-Kommission einen Zoll von 50 Prozent auf die Einfuhr von Stahl einführen, wenn gewisse Kontingente überschritten werden. Damit reagiere Brüssel auf die zunehmende Abschottung des US-Marktes und eine Welle von Billigimporten aus China.
Bereits in der Vorwoche hatten Analysten sich positiv geäußert. Nun zum Start in die neue Woche stufte Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler Salzgitter bei einem von 25 auf 39 Euro angehobenen Kursziel von "Hold" auf "Buy" hoch.
Die Bemühungen der EU zum Schutz der hiesigen Stahlindustrie könnten zum "Gamechanger werden", schrieb Schulte-Vorwick in seiner Studie. Die Maßnahmen sollten die Stahlpreise und Margen in der EU unterstützen. Zudem könnte ein Wiederaufbau niedriger Lagerbestände ausgelöst werden. Zusätzliche Nachfragetreiber könnten das milliardenschwere deutsche Infrastrukturpaket sowie die höheren Verteidigungsausgaben werden.
/mis/nas
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
