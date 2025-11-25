Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 27,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salzgitter Neutral
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
27,90 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
32,78 €
|Abst. Kursziel*:
-14,89%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
33,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,61%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|11:31
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11:31
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:41
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:31
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG