DAX 23.576 +0,5%ESt50 5.621 +0,9%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.066 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,47 -0,3%Gold 4.172 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- BioNTech übernimmt CureVac -- Dell steigert Gewinn - Umsatz enttäuscht -- SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Gold im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag
Erholung nach EZB-Warnung verlangsamt - DAX kann etwas zulegen Erholung nach EZB-Warnung verlangsamt - DAX kann etwas zulegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Salzgitter Aktie

Kaufen
Verkaufen
Salzgitter Aktien-Sparplan
33,06 EUR +2,06 EUR +6,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,56 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 620200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006202005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SZGPF

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Neutral

11:31 Uhr
Salzgitter Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
33,06 EUR 2,06 EUR 6,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG mit einem Kursziel von 27,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane bekräftigte am Mittwoch seine insgesamt positive Einschätzung europäischer Stahlaktien. Im Basisszenario gingen die Ökonomen der US-Bank 2026 in der EU von einem konjunkturellen Aufschwung aus, gepaart mit niedrigerer Inflation. Verstärkt werde dies durch den Vorschlag der EU-Kommission, die europäischen Stahlimporte um etwa 40 Prozent zu drosseln. Der Experte rechnet daher mit einer wieder anziehenden Preissetzungsmacht der Stahlproduzenten. Unter diesen bevorzugt er Karbonstahl- gegenüber Edelstahlherstellern./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 09:06 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Neutral

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
27,90 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,78 €		 Abst. Kursziel*:
-14,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,61%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

11:31 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:41 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 Salzgitter Neutral UBS AG
11.11.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
11.11.25 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 40 Euro
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter zündet am Vormittag Kursrakete
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter zieht am Dienstagnachmittag an
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX in der Verlustzone
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zacks Fast-paced Momentum Stock Salzgitter (SZGPY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Is Salzgitter (SZGPY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Salzgitter AG (SZGPY) Q3 Earnings Top Estimates
EQS Group EQS-News: Salzgitter Group achieves a marginally positive pre-tax result in the third quarter
EQS Group EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Salzgitter zu myNews hinzufügen