Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen des Stahlherstellers zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen leicht überboten, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies und ein starkes Working Capital Management helfen dem Experten zufolge, Liquidität zu sichern./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,92 €
|Abst. Kursziel*:
-6,64%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
28,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,83%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|13:46
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:36
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|10.11.25
|Salzgitter Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
