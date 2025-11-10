DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX zurückhaltend -- Porsche verdient weniger -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
D-Wave Aktie fällt nach starkem Quartal und positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf? D-Wave Aktie fällt nach starkem Quartal und positiven Analystenstimmen: Lohnt sich der Kauf?
Salzgitter Aktie

28,98 EUR -0,82 EUR -2,75 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

Deutsche Bank AG

Salzgitter Hold

13:36 Uhr
Salzgitter Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen des Stahlherstellers zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen leicht überboten, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies und ein starkes Working Capital Management helfen dem Experten zufolge, Liquidität zu sichern./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,92 €		 Abst. Kursziel*:
-6,64%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
28,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,83%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

13:46 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
13:36 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
12:11 Salzgitter Neutral UBS AG
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Salzgitter Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

dpa-afx Neutral-Rating Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro Salzgitter-Aktie verliert: JPMorgan senkt Ziel für Salzgitter auf 27,90 Euro
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Mittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Salzgitter
finanzen.net Salzgitter gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
finanzen.net XETRA-Handel: Börsianer lassen SDAX letztendlich steigen
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter haussiert am Nachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im SDAX
dpa-afx Salzgitter-Aktie dennoch deutlich höher: Stahlkonzern wird vorsichtiger - Prognose am unteren Rand der Spanne
Zacks Salzgitter AG (SZGPY) Q3 Earnings Top Estimates
EQS Group EQS-News: Salzgitter Group achieves a marginally positive pre-tax result in the third quarter
EQS Group EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
