FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen des Stahlherstellers zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate hätten die Markterwartungen leicht überboten, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Dies und ein starkes Working Capital Management helfen dem Experten zufolge, Liquidität zu sichern./la/ag

