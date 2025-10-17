CTS Eventim Aktie
Marktkap. 7,6 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach einem Gespräch mit dem Strategie- und IR-Chef Marco Haeckermann auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Alles in allem sei sie zuversichtlich, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Dabei verwies sie darauf, dass noch vor Jahresende ein neuer Vorstandschef bekannt gegeben werde. Mit Blick auf die Integrationskosten der jüngsten Übernahmen schrieb die Analystin, dass diese das dritte Quartal des Eventanbieters und Ticketvermarkters zwar etwas belasten dürften, im Schlussviertel allerdings die Synergien überwiegen dürften./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:06 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
79,50 €
|Abst. Kursziel*:
25,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
80,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
