CTS Eventim Aktie

80,00 EUR +0,70 EUR +0,88 %
Marktkap. 7,6 Mrd. EUR

KGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030

ISIN DE0005470306

Symbol CEVMF

Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

11:31 Uhr
CTS Eventim Outperform
CTS Eventim
80,00 EUR 0,70 EUR 0,88%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach einem Gespräch mit dem Strategie- und IR-Chef Marco Haeckermann auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Alles in allem sei sie zuversichtlich, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Dabei verwies sie darauf, dass noch vor Jahresende ein neuer Vorstandschef bekannt gegeben werde. Mit Blick auf die Integrationskosten der jüngsten Übernahmen schrieb die Analystin, dass diese das dritte Quartal des Eventanbieters und Ticketvermarkters zwar etwas belasten dürften, im Schlussviertel allerdings die Synergien überwiegen dürften./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:06 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
CTS Eventim		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
79,50 €		 Abst. Kursziel*:
25,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
80,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,00%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CTS Eventim

11:31 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08.10.25 CTS Eventim Buy UBS AG
11.09.25 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
10.09.25 CTS Eventim Halten DZ BANK
10.09.25 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

