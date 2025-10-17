Bernstein Research

CTS Eventim Outperform

11:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach einem Gespräch mit dem Strategie- und IR-Chef Marco Haeckermann auf "Outperform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Alles in allem sei sie zuversichtlich, schrieb Annick Maas am Donnerstag. Dabei verwies sie darauf, dass noch vor Jahresende ein neuer Vorstandschef bekannt gegeben werde. Mit Blick auf die Integrationskosten der jüngsten Übernahmen schrieb die Analystin, dass diese das dritte Quartal des Eventanbieters und Ticketvermarkters zwar etwas belasten dürften, im Schlussviertel allerdings die Synergien überwiegen dürften./rob/ajx/ck

