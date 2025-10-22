DAX 24.094 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
78,10 EUR -1,45 EUR -1,82 %
STU
75,05 CHF -2,56 CHF -3,30 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,69 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

Deutsche Bank AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

11:56 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
78,10 EUR -1,45 EUR -1,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Die vom "Handelsblatt" berichteten Überlegungen großer Einzelhändlern wie Lidl und Rossmann für einen Einstieg in den deutschen Markt für nicht rezeptflichtige Medikamente seien noch in einem frühen Stadium, schrieb Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Sie spiegelten aber ähnliche, frühere Aussagen der Drogeriekette DM wider. Eine Bedrohung für die etablierten Online-Apotheken Redcare und DocMorris sieht Koch dadurch aber nicht. Er betont auch, dass keiner der Einzelhändler den Einstieg ins Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamente erwäge./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
214,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
77,35 €		 Abst. Kursziel*:
176,66%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
78,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
174,01%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

11:56 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
07.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Unter Druck Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut Aktien von Redcare Pharmacy, DocMorris & Co.: Drohende Konkurrenz belastet Online-Apotheken erneut
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im MDAX
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Dienstagshandels fester
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jerome Cochet, buy
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jasper Eenhorst, buy
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen