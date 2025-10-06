Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,59 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Aktien von Redcare Pharmacy beim Kursziel von 140 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Das Potenzial aus dem verpflichtenden E-Rezept in Deutschland sei eine immer noch zu wenig ausgeschöpfte E-Commerce-Chance, schrieb Sarah Roberts in ihrer am Dienstag veröffentlichten Empfehlung. Sie setzt dabei vor allem auf Redcare, weniger auf DocMorris. Denn Redcare sei attraktiver bewertet bei einer saubereren Bilanz./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,95 €
|Abst. Kursziel*:
59,18%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
87,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,37%
|
Analyst Name:
Sarah Roberts
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|13:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|12:36
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
