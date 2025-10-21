DAX 24.085 -0,3%ESt50 5.652 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.328 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 65,64 +2,0%Gold 4.119 +0,6%
AUTO1 Aktie

AUTO1 Aktien-Sparplan
30,06 EUR +0,10 EUR +0,33 %
STU
Marktkap. 6,55 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A2LQ88

Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Deutsche Bank AG

AUTO1 Buy

10:36 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
30,06 EUR 0,10 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,72 €		 Abst. Kursziel*:
20,44%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,16 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

10:36 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.10.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

