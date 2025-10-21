AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,55 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 32 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sie bleibe zuversichtlich, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler stärker als der Markt wachsen und robuste Volumina erreichen könne, schrieb Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zum neuen Kursziel verwies sie auf den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,72 €
|Abst. Kursziel*:
20,44%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,09%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,16 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|10:36
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
