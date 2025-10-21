DAX 24.094 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel Michelin-Aktie dreht ins Plus: Continental-Konkurrent kappt auch 2026er-Gewinnziel
PVA TePla Aktie

29,14 EUR -0,32 EUR -1,09 %
XETRA
Marktkap. 633,56 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

11:36 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
29,14 EUR -0,32 EUR -1,09%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Auftragsseitig baue sich Dynamik auf, während die Margen immer noch in einer Übergangsphase seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
29,66 €		 Abst. Kursziel*:
7,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,81%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

11:36 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
21.10.25 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 PVA TePla Halten SMC Research
09.09.25 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für PVA Tepla auf 37 Euro - 'Buy'
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Start Zuschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
TraderFox PVA Tepla: Will mit Metrologiesystemen vom KI-Zeitalter und modernen Fabriken profitieren. Chart-Breakout!
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone
TraderFox Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla.
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX notiert zum Handelsstart im Plus
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla hosts successful Capital Markets Day 2025 and provides strategic outlook
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PVA TePla increases order intake and improves gross margin in the first half of 2025
EQS Group EQS-AFR: PVA TePla AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
