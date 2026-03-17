DAX23.598 -0,6%Est505.743 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5700 -4,1%Nas22.443 -0,2%Bitcoin62.627 -2,3%Euro1,1521 -0,2%Öl108,9 +5,2%Gold4.890 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 SAP 716460 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 Infineon 623100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX dreht ins Minus -- US-Börsen leichter -- thyssenkrupp nucera: Großauftrag treibt Erwartungen -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Droneshield, Samsung, NVIDIA im Fokus
Top News
Angriffe auf Irans Gasindustrie: Ölpreise ziehen wieder deutlich an Angriffe auf Irans Gasindustrie: Ölpreise ziehen wieder deutlich an
Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber? Nicht nur Gold im Visier: Könnte Bitcoin eines Tages mehr Wert sein als Silber?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparen mit Plan. Sparplan mit Bitcoin & 21shares
Wer­bung
Strategie

Meta-Aktie im Minus: VR-Rückzug und Milliardenverluste - Facebook-Konzern setzt voll auf KI

18.03.26 14:43 Uhr
NASDAQ-Wert Meta-Aktie gibt nach: Nach VR-Dämpfer setzt Zuckerberg auf KI als Wachstumstreiber | finanzen.net

Der Facebook-Konzern Meta macht seine verlustreiche virtuelle 3D-Welt Horizon Worlds dicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
269,45 EUR 0,20 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
540,10 EUR 0,10 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Sie werde noch bis zum 15. Juni als Version in virtueller Realität über die Quest-Computerbrillen des Unternehmens verfügbar sein, kündigte Meta an. Danach soll es nur eine Variante für Mobilgeräte wie Smartphones geben.

Wer­bung

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte über Jahre versucht, virtuelle Realität (VR) als nächste Computer-Plattform zu etablieren. Auch die Umbenennung des Konzerns von Facebook zu Meta im Jahr 2021 hing damit zusammen: Der Name lehnt an die Bezeichnung "Metaverse" für virtuelle Welten an.

Hohe Verluste

Das Interesse der Nutzer blieb jedoch überschaubar: Die Sparte Reality Labs, in der die Quest-Headsets und Horizon Worlds entwickelt wurden, schrieb Quartal für Quartal operative Verluste von mehreren Milliarden Dollar.

Unterdessen wurde Künstliche Intelligenz zum neuen Fokus für Zuckerberg. Er will im Rennen um die KI-Zukunft Rivalen wie den ChatGPT-Erfinder OpenAI sowie Google (Alphabet C (ex Google)) schlagen. Dafür soll Meta in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau von Rechenzentren stecken.

Wer­bung

Neuer Fokus auf KI-Brillen

Bei Reality Labs werden allerdings auch die Meta-Brillen mit Kamera, Mikrofon und kleinen Lautsprechern entwickelt, die nur unwesentlich klobiger als herkömmliche Gestelle sind. Über die unter den Marken Ray-Ban und Oakley verkauften Brillen können Nutzer mit der Meta-KI interagieren und ihr zum Beispiel Fragen zu ihrer Umgebung stellen. Die Software soll derweil dank der Brillen sehen und hören, was die Nutzer gerade sehen.

Meta betont zugleich, dass man die virtuelle Realität nicht grundsätzlich aufgebe. Sie habe sich zwar nicht so schnell entwickelt wie erhoffte - aber die Branche wachse. So werde man weitere VR-Headsets herausbringen und sie auf die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen zuschneiden. Der Konzern hatte bereits mehrere hauseigene VR-Studios geschlossen und die Version der Horizon-Plattform zur beruflichen Nutzung dichtgemacht.

Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Meta-Aktie zeitweise 0,41 Prozent tiefer bei 620,30 US-Dollar.

/so/DP/stw

MENLO PARK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com, rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OverweightBarclays Capital
05.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
05.02.2026Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
02.02.2026Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
30.10.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alphabet A (ex Google) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen