PVA TePla Aktie
Marktkap. 518,78 Mio. EURKGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe die Anleger mit dem Ausblick auf 2026 massiv enttäuscht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Kurseinbruch. Die negative Reaktion sei nachvollziehbar und zeuge vom schwachen Erwartungsmanagement. Der Markt verkenne jedoch den enorm starken Auftragseingang im vierten Quartal 2025, der aus seiner Sicht die Wachstumsstory untermauere, so Kuhn weiter./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,38 €
|Abst. Kursziel*:
52,11%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
19,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,31%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
|11:36
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|PVA TePla Kaufen
|SMC Research
|04.02.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
