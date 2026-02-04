DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
PVA TePla Aktie

PVA TePla Aktien-Sparplan
19,96 EUR -1,24 EUR -5,85 %
STU
Marktkap. 518,78 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

Deutsche Bank AG

PVA TePla Buy

11:36 Uhr
PVA TePla Buy
PVA TePla AG
19,96 EUR -1,24 EUR -5,85%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für PVA Tepla von 33 auf 31 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Spezialanlagenbauer beispielsweise für die Kristallzüchtung in der Halbleiterbranche habe die Anleger mit dem Ausblick auf 2026 massiv enttäuscht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Kurseinbruch. Die negative Reaktion sei nachvollziehbar und zeuge vom schwachen Erwartungsmanagement. Der Markt verkenne jedoch den enorm starken Auftragseingang im vierten Quartal 2025, der aus seiner Sicht die Wachstumsstory untermauere, so Kuhn weiter./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,38 €		 Abst. Kursziel*:
52,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
19,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
55,31%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

PVA TePla AG