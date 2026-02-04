DAX 24.547 -0,2%ESt50 5.960 -0,2%MSCI World 4.499 -0,1%Top 10 Crypto 9,2615 -5,2%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.689 -2,2%Euro 1,1789 -0,1%Öl 68,56 -0,6%Gold 4.872 -1,9%
PVA TePla Aktie

20,12 EUR -1,08 EUR -5,09 %
STU
Marktkap. 518,78 Mio. EUR

KGV 10,39 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100

ISIN DE0007461006

Symbol TPLKF

SMC Research

PVA TePla Kaufen

10:39 Uhr
PVA TePla Kaufen
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
20,12 EUR -1,08 EUR -5,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Die PVA TePla AG hat vorläufige Zahlen vorgelegt, die nach Einschätzung von SMC-Research weitgehend im Rahmen der reduzierten Prognose lagen. Zugleich verweist der SMC-Analyst Adam Jakubowski auf den deutlich belebten Auftragseingang im vierten Quartal, zeigt sich aber vom Ausblick für die kommenden Jahre enttäuscht. Dennoch sei die Story intakt und die Aktie attraktiv.

Die jüngste Meldung von PVA TePla habe für SMC-Research drei Kernaussagen gehabt: Erstens seien die vorläufigen Zahlen im Rahmen der im Herbst abgesenkten Prognose ausgefallen und haben die Schätzungen der Analysten nahezu punktgenau getroffen. Zweitens habe sich der Auftragseingang im vierten Quartal erneut deutlich belebt und sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis neue Mehrjahreshöchststände erreicht. Das untermauere die Einschätzung der Analysten, dass sich PVA TePla mit seinen Produkten und seinem Marktansatz auf dem richtigen Weg befinde. Drittens sei der Ausblick für 2026 beim EBITDA und für 2027 beim Umsatz unter ihren bisherigen Erwartungen geblieben. Auch die im Hinblick auf das Zieljahr aufgeweichte Mittelfristprognose von 500 Mio. Euro Umsatz dürfte zur Enttäuschung der Anleger beigetragen haben, die sich in einem deutlichen Kursrückgang der Aktie bemerkbar gemacht habe.

Die Analysten halten diese Reaktion für übertrieben. Grundsätzlich befinde sich PVA TePla mit seinem Expansionsprogramm auf dem richtigen Weg. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens sei vorhanden und dürfte angesichts von Trends wie Digitalisierung, Elektrifizierung und Aufrüstung weiter zunehmen. Das von ihnen unterstellte Wachstumsszenario halten die Analysten daher weiterhin für sehr gut begründet. Obwohl sie ihre Schätzungen im Detail nun etwas reduziert haben, ergebe sich daraus weiterhin ein Kursziel spürbar oberhalb der aktuellen Börsenbewertung, weshalb die Analysten ihr Urteil „Buy“ bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.02.2026 um 10:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.02.2026 um 9:48 Uhr fertiggestellt und am 05.02.2026 um 10:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/02/2026-02-05-SMC-Comment-PVA-TePla_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Kaufen

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
20,38 €		 Abst. Kursziel*:
27,58%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
20,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,22%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

10:39 PVA TePla Kaufen SMC Research
04.02.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
23.01.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.01.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu PVA TePla AG

StockXperts PVA TePla: Auftragseingang auf Mehrjahreshoch, Ausblick enttäuscht PVA TePla: Auftragseingang auf Mehrjahreshoch, Ausblick enttäuscht
Aktien-Global PVA TePla: Auftragseingang auf Mehrjahreshoch, Ausblick enttäuscht
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Mittwochssitzung im Minus
StockXperts PVA TePla: Was wiegt schwerer?
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX am Mittwochnachmittag fester
dpa-afx PVA TePla-Aktie tiefrot: Umsatz und Ergebnis 2025 sinken - Ausblick vorsichtig positiv
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX in der Verlustzone
EQS Group EQS-News: PVA TePla significantly increases order intake in 2025 – moderate revenue and earnings growth expected for 2026
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Correction of a release from 16/01/2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Carl Markus Groß, buy
EQS Group EQS-DD: PVA TePla AG: Jalin Ketter, buy
EQS Group EQS-News: PVA TePla: Order intake up significantly in the third quarter, revenue and earnings impacted by project delays
EQS Group EQS-Adhoc: PVA TePla AG: Announcement of preliminary results for the third quarter of 2025 and ad-justment of the forecast for 2025 due to project delays caused by trade pol-icy-related uncertainties
