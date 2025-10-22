Deutsche Bank AG

Salzgitter Hold

10:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine kleine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die aufgeschobenen Dekarbonisierungspläne verringerten die Investitionen, weshalb er das Kursziel erhöht habe. Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots müsse die Führung nun beweisen, dass sie im Stahl-Kerngeschäft eine Trendwende erreichen und Werte für die Anleger heben könne./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

