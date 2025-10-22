Salzgitter Aktie
Marktkap. 1,48 Mrd. EURDiv. Rendite 1,26%
WKN 620200
ISIN DE0006202005
Symbol SZGPF
Salzgitter Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine kleine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die aufgeschobenen Dekarbonisierungspläne verringerten die Investitionen, weshalb er das Kursziel erhöht habe. Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots müsse die Führung nun beweisen, dass sie im Stahl-Kerngeschäft eine Trendwende erreichen und Werte für die Anleger heben könne./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
27,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
28,48 €
|Abst. Kursziel*:
-5,20%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,12 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salzgitter
|10:46
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|10:46
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|19.09.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.25
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|15.10.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.25
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.25
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.