Salzgitter Aktie

29,20 EUR +0,54 EUR +1,88 %
STU
Marktkap. 1,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

Deutsche Bank AG

Salzgitter Hold

10:46 Uhr
Salzgitter Hold
Salzgitter
Salzgitter
29,20 EUR 0,54 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen


FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 21 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Stahlkonzerns dürften eine kleine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal belegen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die aufgeschobenen Dekarbonisierungspläne verringerten die Investitionen, weshalb er das Kursziel erhöht habe. Nach der Ablehnung eines Übernahmeangebots müsse die Führung nun beweisen, dass sie im Stahl-Kerngeschäft eine Trendwende erreichen und Werte für die Anleger heben könne./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



Zusammenfassung: Salzgitter Hold

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,48 €		 Abst. Kursziel*:
-5,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
29,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,12 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

10:46 Salzgitter Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
19.09.25 Salzgitter Neutral UBS AG
19.09.25 Salzgitter Buy Baader Bank
mehr Analysen

Nachrichten zu Salzgitter

EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart fester
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag auf grünem Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter legt am Nachmittag zu
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX notiert nachmittags im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt am Mittwochmittag
finanzen.net Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag gefragt
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
