DAX24.116 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1592 -0,2%Öl64,78 +0,7%Gold4.105 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp Nach SAP-Zahlen: DAX behauptet sich im Donnerstagshandel knapp
Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung Daldrup und Söhne: Erfolgversprechende Entwicklung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag auf grünem Terrain

23.10.25 09:22 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 29,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,90 EUR 0,54 EUR 1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 29,08 EUR nach oben. Bei 29,22 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.341 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 13,40 EUR. Abschläge von 53,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,224 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,520 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen