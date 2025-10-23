Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Salzgitter. Zuletzt konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 29,08 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 29,08 EUR nach oben. Bei 29,22 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.341 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 19,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 13,40 EUR. Abschläge von 53,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,200 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,224 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,520 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

