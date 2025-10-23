ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST