ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Kion auf 'Overweight' - Ziel 64 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion (KION GROUP) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe seine Zielspanne für den Free Cashflow aufgrund geringerer Einmalaufwendungen für sein Effizienzprogramm erhöht, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte merkte jedoch an, dass es in der Mitteilung keine Details zum dritten Quartal gebe und folgerte daraus, dass damit wohl keine größeren Überraschungen zu erwarten seien./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 17:05 / BST
Ausgewählte Hebelprodukte auf KION GROUP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KION GROUP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu KION GROUP AG
Analysen zu KION GROUP AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:21
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|09.10.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19:21
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.10.2025
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.10.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.02.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.2024
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KION GROUP AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen