KION GROUP Aktie
Marktkap. 8,45 Mrd. EURKGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Symbol KNNGF
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 71 auf 74,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Mit Kion setzen die Experten auf eine Belebung der Investitionen in die Automatisierung der Warenlager./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: KION GROUP
Zusammenfassung: KION GROUP Overweight
|Unternehmen:
KION GROUP AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
74,20 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,94%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KION GROUP AG
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|03.12.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|KION GROUP Overweight
|Barclays Capital
|03.11.25
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|02.12.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|KION GROUP Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)