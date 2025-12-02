DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.407 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -2,6%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.846 -0,5%Euro 1,1659 -0,1%Öl 63,00 +0,4%Gold 4.190 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- Siemens Energy, Aurubis im Fokus
Top News
Rio Tinto-Aktie: Neuer CEO visiert Kostensenkungen an Rio Tinto-Aktie: Neuer CEO visiert Kostensenkungen an
Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur BMW-Aktie im November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KION GROUP Aktie

Kaufen
Verkaufen
KION GROUP Aktien-Sparplan
65,70 EUR +0,25 EUR +0,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,45 Mrd. EUR

KGV 11,59 Div. Rendite 2,57%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KGX888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KGX8881

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KNNGF

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

08:21 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
65,70 EUR 0,25 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 71 auf 74,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Voraussetzungen für Europas Investitionsgüterbranche seien seit vielen Jahren nicht mehr so gut gewesen wie nun für 2026, schrieben die Analysten Phil Buller und Akash Gupta in ihrem Ausblick vom Mittwochabend. In den Bereichen Energieerzeugung, Netze und Rechenzentren sei das Wachstum zweistellig. Gleichzeitig hellten sich die Konjunktursignale nach der längsten Flaute seit der Euro-Einführung auf. Hinzu kämen höhere Metallpreise, schrittweise bessere China-Perspektiven, das deutsche Investitionspaket und niedrige Bewertungen. Mit Kion setzen die Experten auf eine Belebung der Investitionen in die Automatisierung der Warenlager./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 21:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
74,20 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,10 €		 Abst. Kursziel*:
13,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,94%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

03.12.25 KION GROUP Outperform Bernstein Research
03.12.25 KION GROUP Overweight Barclays Capital
02.12.25 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
17.11.25 KION GROUP Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.25 KION GROUP Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Lukratives KION GROUP-Investment? MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Wie Experten die KION GROUP-Aktie im November einstuften
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag mit Abgaben
finanzen.net MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus
finanzen.net MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KION GROUP-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Kion Group (KIGRY)
Zacks Are Investors Undervaluing Kion Group (KIGRY) Right Now?
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Looking for a Fast-paced Momentum Stock at a Bargain? Consider Kion Group (KIGRY)
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
EQS Group EQS-News: KION with a solid third quarter – strong order intake increase in the first nine months of 2025
EQS Group EQS-News: KION showcases physical AI turning real-time data into real-world warehouse performance at CeMAT Shanghai
RSS Feed
KION GROUP AG zu myNews hinzufügen