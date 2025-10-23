DAX24.181 +0,1%Est505.669 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 +0,5%Nas22.836 +0,4%Bitcoin94.371 +1,8%Euro1,1610 ±-0,0%Öl65,76 +2,2%Gold4.149 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street freundlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Intel legt Quartalsergebnis vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
ATX Prime im Fokus

Wiener Börse-Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

23.10.25 15:57 Uhr
Wiener Börse-Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Donnerstagnachmittag | finanzen.net

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
28,80 EUR 0,35 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
17,84 EUR 0,11 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
82,35 EUR -0,20 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
24,95 EUR 0,15 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Frequentis
73,00 EUR 2,80 EUR 3,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
26,20 EUR 1,55 EUR 6,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
18,50 EUR -0,20 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
46,42 EUR 0,94 EUR 2,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,65 EUR 0,05 EUR 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Polytec
3,00 EUR -0,01 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
27,70 EUR 0,65 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
31,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.329,3 PKT 18,1 PKT 0,78%
Charts|News|Analysen

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 2.326,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 2.311,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.311,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.309,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.327,89 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,69 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.319,26 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2025, bei 2.266,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.775,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 27,44 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.428,97 Punkten. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 5,48 Prozent auf 26,00 EUR), Frequentis (+ 4,20 Prozent auf 74,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,45 Prozent auf 28,50 EUR), Österreichische Post (+ 3,37 Prozent auf 30,70 EUR) und OMV (+ 2,43 Prozent auf 46,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,77 Prozent auf 19,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,74 Prozent auf 28,35 EUR), CPI Europe (-1,29 Prozent auf 17,57 EUR), voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,26 EUR) und Polytec (-0,97 Prozent auf 3,05 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146.898 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu OMV AG

DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
DatumRatingAnalyst
11.05.2012OMV kaufenErste Bank AG
09.05.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
27.04.2012OMV kaufenErste Bank AG
25.04.2012OMV buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.03.2012OMV kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
23.01.2013OMV haltenHSBC Trinkaus & Burkhardt AG
08.11.2012OMV neutralUBS AG
08.11.2012OMV neutralNomura
08.11.2012OMV holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.11.2012OMV neutralJ.P. Morgan Cazenove
DatumRatingAnalyst
21.03.2013OMV verkaufenGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2012OMV underperformCredit Suisse Group
18.10.2012OMV underperformCredit Suisse Group
04.06.2012OMV sellCitigroup Corp.
12.03.2012OMV sellCitigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen