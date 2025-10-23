Wiener Börse-Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Donnerstagnachmittag
Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.
Werte in diesem Artikel
Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 2.326,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 2.311,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.311,14 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.309,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.327,89 Zählern.
ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,69 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.319,26 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2025, bei 2.266,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.775,09 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 27,44 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.428,97 Punkten. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 5,48 Prozent auf 26,00 EUR), Frequentis (+ 4,20 Prozent auf 74,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,45 Prozent auf 28,50 EUR), Österreichische Post (+ 3,37 Prozent auf 30,70 EUR) und OMV (+ 2,43 Prozent auf 46,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,77 Prozent auf 19,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,74 Prozent auf 28,35 EUR), CPI Europe (-1,29 Prozent auf 17,57 EUR), voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,26 EUR) und Polytec (-0,97 Prozent auf 3,05 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146.898 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AT S (AT&S) News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu OMV AG
Analysen zu OMV AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|09.05.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|27.04.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|25.04.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|09.03.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|08.11.2012
|OMV hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.11.2012
|OMV neutral
|J.P. Morgan Cazenove
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|18.10.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|04.06.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
|12.03.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen