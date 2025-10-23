Wiener Börse-Handel: So entwickelt sich der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

ATX Prime im Fokus

Heute zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,68 Prozent fester bei 2.326,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 2.311,00 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2.311,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.309,18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.327,89 Zählern.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 1,69 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2.319,26 Punkten. Der ATX Prime lag noch vor drei Monaten, am 23.07.2025, bei 2.266,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.775,09 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 27,44 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.428,97 Punkten. Bei 1.745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 5,48 Prozent auf 26,00 EUR), Frequentis (+ 4,20 Prozent auf 74,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,45 Prozent auf 28,50 EUR), Österreichische Post (+ 3,37 Prozent auf 30,70 EUR) und OMV (+ 2,43 Prozent auf 46,40 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Marinomed Biotech (-2,77 Prozent auf 19,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,74 Prozent auf 28,35 EUR), CPI Europe (-1,29 Prozent auf 17,57 EUR), voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,26 EUR) und Polytec (-0,97 Prozent auf 3,05 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die OMV-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 146.898 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 32,486 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net