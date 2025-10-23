Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
23.10.25 21:16 Uhr
Der Euro hat am Donnerstag wenig Bewegung gezeigt.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Devisen
8,2740 CNY -0,0015 CNY -0,02%
0,8722 GBP 0,0027 GBP 0,31%
9,0275 HKD 0,0030 HKD 0,03%
177,2200 JPY 0,8200 JPY 0,46%
1,1617 USD 0,0002 USD 0,02%
Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt und damit seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1617 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8630) Euro gekostet.
dpa (AFX)
Weitere News
Bildquellen: kanvag / Shutterstock.com, evp82 / Shutterstock.com