DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.957 +1,0%Bitcoin95.105 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,92 +2,4%Gold4.121 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment Ripple Labs: Unternehmen hinter XRP plant wohl Milliarden-Investment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Konjunkturdaten im Blick

Warum sich der Eurokurs kaum bewegt

23.10.25 21:16 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum steigt der Euro etwas | finanzen.net

Der Euro hat am Donnerstag wenig Bewegung gezeigt.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2740 CNY -0,0015 CNY -0,02%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8722 GBP 0,0027 GBP 0,31%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
9,0275 HKD 0,0030 HKD 0,03%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
177,2200 JPY 0,8200 JPY 0,46%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1617 USD 0,0002 USD 0,02%
Charts|News

Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt und damit seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1617 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8630) Euro gekostet.

dpa (AFX)

Bildquellen: kanvag / Shutterstock.com, evp82 / Shutterstock.com