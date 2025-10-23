Konjunkturdaten im Blick

Der Euro hat am Donnerstag wenig Bewegung gezeigt.

Der Euro hat sich am Donnerstag im US-Handel nur wenig bewegt und damit seinen leichten Vorsprung aus dem späten europäischen Geschäft verteidigt. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1617 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1593 (Mittwoch: 1,1587) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8625 (0,8630) Euro gekostet.

dpa (AFX)