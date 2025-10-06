DAX24.375 ±-0,0%Est505.628 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,18 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1657 -0,6%Öl65,69 +2,1%Gold3.941 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.
Konferenz der EZB

EZB: Lane sieht kurzfristig keine Zinserhöhung

06.10.25 11:32 Uhr
Lane: EZB wird kurzfristig wahrscheinlich keine Zinsen anheben | finanzen.net

Die aktuelle Verteilung von Auf- und Abwärtsrisiken für den Inflationsausblick macht eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane kurzfristig eher unwahrscheinlich.

"Was eine mögliche Anhebung des Leitzinses angeht: Ich glaube nicht, dass die aktuelle Risikoverteilung darauf hindeutet, dass das kurzfristig eine Live-Möglichkeit ist", sagte Lane in einer geldpolitischen Konferenz der EZB. Er fügte hinzu: "Langfristig sind die Risiken für den Leitzins natürlich beidseitig."

Wer­bung

EZB-Offizielle betonen immer wieder, dass die Zentralbank wegen des unsicheren Umfeldes derzeit keine Aussagen über den weiteren geldpolitischen Kurs machen könne. Analysten rechnen überwiegend damit, dass die EZB ihren Leitzins im Oktober unverändert lassen wird. Einige halten aber eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr für wahrscheinlich.

Lane sagt, dass die EZB die anstehenden Daten wegen ihres Einfluss auf das makroökonomische Basisszenario analysieren werde, sondern auch wegen ihres Einfluss auf die Risiken, von denen dieses Basisszenario umgeben ist. "Wenn es einen Anstieg bei der Wahrscheinlichkeit oder Intensität von Abwärtsrisiken gibt, dann bedeutet das, dass ein leicht niedrigerer Leitzins besser geeignet wäre, das mittelfristige Inflationsziel zu verteidigen", sagte Lane.

Andererseits würde ein Anstieg in der Wahrscheinlichkeit oder Intensität von Aufwärtsrisikofaktoren bedeuten, dass kurzfristig ein Beibehalten des aktuellen Leitzinses angemessen wäre.

DJG/hab/ros

DOW JONES

Bildquellen: telesniuk / Shutterstock.com, Jorg Hackemann / Shutterstock.com