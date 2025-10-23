DAX24.181 +0,1%Est505.669 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 +0,5%Nas22.836 +0,4%Bitcoin94.371 +1,8%Euro1,1610 ±-0,0%Öl65,76 +2,2%Gold4.149 +1,3%
Wiener Börse-Handel: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne

23.10.25 15:57 Uhr
Wiener Börse-Handel: ATX verbucht am Nachmittag Gewinne | finanzen.net

So bewegt sich der ATX am Donnerstagnachmittag.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der ATX im Wiener Börse-Handel 0,67 Prozent höher bei 4.657,05 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 136,570 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der ATX 0,007 Prozent leichter bei 4.625,62 Punkten, nach 4.625,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.621,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.659,25 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 1,70 Prozent aufwärts. Der ATX wies vor einem Monat, am 23.09.2025, einen Wert von 4.641,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2025, wies der ATX 4.510,94 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3.557,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 27,35 Prozent aufwärts. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.857,40 Punkten. Bei 3.481,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit Lenzing (+ 5,48 Prozent auf 26,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 3,45 Prozent auf 28,50 EUR), Österreichische Post (+ 3,37 Prozent auf 30,70 EUR), OMV (+ 2,43 Prozent auf 46,40 EUR) und Andritz (+ 1,88 Prozent auf 62,45 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil AT S (AT&S) (-2,74 Prozent auf 28,35 EUR), CPI Europe (-1,29 Prozent auf 17,57 EUR), voestalpine (-1,01 Prozent auf 31,26 EUR), STRABAG SE (-0,83 Prozent auf 71,90 EUR) und DO (-0,69 Prozent auf 217,00 EUR).

ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der OMV-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 146.898 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 32,486 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,40 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,56 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

