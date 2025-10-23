FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt nachmittags zu

Index im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in London nachmittags.

Um 15:40 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,76 Prozent auf 9.587,55 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,737 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9.515,00 Punkten, nach 9.515,00 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 9.505,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 9.594,82 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,49 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 23.09.2025, einen Stand von 9.223,32 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2025, bei 9.061,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2024, lag der FTSE 100 bei 8.258,64 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 16,07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9.594,82 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.544,83 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 10,04 Prozent auf 4,48 GBP), Fresnillo (+ 6,63 Prozent auf 22,18 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 6,28 Prozent auf 92,68 GBP), Burberry (+ 3,86 Prozent auf 12,90 GBP) und BP (+ 3,63 Prozent auf 4,37 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen StJamess Place (-2,22 Prozent auf 13,23 GBP), easyJet (-2,07 Prozent auf 4,83 GBP), RELX (-1,88 Prozent auf 34,42 GBP), Ashtead (-1,88 Prozent auf 53,28 GBP) und Schroders (-1,69 Prozent auf 3,73 GBP) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 77.461.089 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 222,684 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die WPP 2012-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net