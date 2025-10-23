FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt nachmittags zu
Das macht das Börsenbarometer in London nachmittags.
Werte in diesem Artikel
Um 15:40 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,76 Prozent auf 9.587,55 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,737 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 9.515,00 Punkten, nach 9.515,00 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 9.505,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 9.594,82 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 2,49 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 23.09.2025, einen Stand von 9.223,32 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 23.07.2025, bei 9.061,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2024, lag der FTSE 100 bei 8.258,64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 16,07 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 9.594,82 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.544,83 Zählern.
Tops und Flops im FTSE 100 aktuell
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 10,04 Prozent auf 4,48 GBP), Fresnillo (+ 6,63 Prozent auf 22,18 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 6,28 Prozent auf 92,68 GBP), Burberry (+ 3,86 Prozent auf 12,90 GBP) und BP (+ 3,63 Prozent auf 4,37 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen StJamess Place (-2,22 Prozent auf 13,23 GBP), easyJet (-2,07 Prozent auf 4,83 GBP), RELX (-1,88 Prozent auf 34,42 GBP), Ashtead (-1,88 Prozent auf 53,28 GBP) und Schroders (-1,69 Prozent auf 3,73 GBP) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 77.461.089 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 222,684 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Die WPP 2012-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die WPP 2012-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ashtead
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ashtead
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Ashtead News
Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|14.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen