Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

09:21 Uhr

Aktie in diesem Artikel Salzgitter 30,86 EUR -0,36 EUR -1,15% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich einer geplanten Kapitalmaßnahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Geldspritze über die Begebung einer Wandelanleihe, die die Interessenten in Aurubis-Aktien tauschen können, wäre unter dem Strich leicht positiv für den Stahlkonzern, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salzgitter würde sich eine kostengünstigere Finanzierung für seine Investitionen sichern, ohne kurzfristig seinen Anteil von rund 30 Prozent am Kupferhersteller Aurubis verkaufen zu müssen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com