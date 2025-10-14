DAX 24.260 +0,1%ESt50 5.616 +1,2%MSCI World 4.292 +0,3%Top 10 Crypto 15,50 +0,7%Nas 22.522 -0,8%Bitcoin 96.679 -0,9%Euro 1,1640 +0,3%Öl 62,24 -0,1%Gold 4.206 +1,5%
Salzgitter Aktie

30,86 EUR -0,36 EUR -1,15 %
STU
Marktkap. 1,71 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
WKN 620200

ISIN DE0006202005

Symbol SZGPF

Salzgitter
30,86 EUR -0,36 EUR -1,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich einer geplanten Kapitalmaßnahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Geldspritze über die Begebung einer Wandelanleihe, die die Interessenten in Aurubis-Aktien tauschen können, wäre unter dem Strich leicht positiv für den Stahlkonzern, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salzgitter würde sich eine kostengünstigere Finanzierung für seine Investitionen sichern, ohne kurzfristig seinen Anteil von rund 30 Prozent am Kupferhersteller Aurubis verkaufen zu müssen./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,62 €		 Abst. Kursziel*:
-18,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-18,99%
Analyst Name:
Cole Hathorn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Salzgitter zu myNews hinzufügen