NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich einer geplanten Kapitalmaßnahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Geldspritze über die Begebung einer Wandelanleihe, die die Interessenten in Aurubis-Aktien tauschen können, wäre unter dem Strich leicht positiv für den Stahlkonzern, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salzgitter würde sich eine kostengünstigere Finanzierung für seine Investitionen sichern, ohne kurzfristig seinen Anteil von rund 30 Prozent am Kupferhersteller Aurubis verkaufen zu müssen./rob/edh/bek
Zusammenfassung: Salzgitter Hold
|Unternehmen:
Salzgitter
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,62 €
|Abst. Kursziel*:
-18,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,99%
|
Analyst Name:
Cole Hathorn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
