Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 28,58 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,5 Prozent auf 28,58 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 29,06 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 27,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 51.895 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 34,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Mit einem Zuwachs von 21,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 54,65 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,224 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,92 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,578 EUR je Salzgitter-Aktie.

