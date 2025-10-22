DAX24.264 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1594 -0,1%Öl62,27 +1,0%Gold4.103 -0,5%
Nach Börsengang

Nach Kurssprung: Kursziel bis zu 100 Euro - So unterschiedlich sehen Analysten die TKMS-Aktie

22.10.25 10:07 Uhr
Nach Börsenstart-Rally: TKMS-Aktie spaltet die Analysten | finanzen.net

Nach dem explosiven Debüt bewerten Analysten jetzt das Potenzial des Marinespezialisten TKMS unterschiedlich - mit Kurszielen zwischen 71 und 100 Euro.

• TKMS startet erfolgreich an der Börse
• Analysten mit unterschiedlichen Einschätzungen
• Günstiges Umfeld für Rüstungsunternehmen

Der Börsenstart der thyssenkrupp-Tochter TKMS sorgte für Furore. Besonders der massive Auftragsbestand und die Aussicht auf steigende Margen lockten Investoren und befeuern auch nach dem erfolgreichen Börsengang den Aufwärtstrend.

Die Aktie eröffnete am IPO-Tag bei 60 Euro - Analysten hatten im Vorfeld mit einem Erstkurs von rund 36 Euro gerechnet - und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von stolzen 107 Euro, bevor sie sich bei 81,10 Euro 35,17 Prozent stärker aus ihrem ersten Handelstag verabschiedete. Am heutigen Mittwoch steht die TKMS-Aktie via XETRA 0,64 Prozent im Plus bei 79,00 Euro.

Kaufempfehlung: MWB Research sieht deutliches Aufwärtspotenzial

MWB Research hat laut "Börse Online" eine klare Kaufempfehlung für TKMS ausgesprochen. Mit einem Kursziel von 100 Euro sehen die Analysten ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial. Der Grund: TKMS gilt als Deutschlands führender Marineschiffbauer.

TKMS sei als Deutschlands größter Marineschiffbauer ein europäisches "Marine-Pure-Play", schrieb Jens-Peter Rieck von MWB Research in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand von 18,5 Milliarden Euro entspreche dem 8,6-fachen des Jahresumsatzes und biete "eine unübertroffene Transparenz im europäischen Verteidigungssektor".

Besonders beeindruckend: MWB Research erwartet laut "4 investors" mittelfristig eine Steigerung der Gewinnmarge von derzeit etwa 4 Prozent auf über 7 Prozent. Bis 2032 sollen es sogar mehr als 9 Prozent werden.

Ausbau der Produktion soll Profitabilität steigern

Nach der Abspaltung von thyssenkrupp positioniert sich TKMS als Europas führender Marinespezialist. Die Analysten von MWB Research betonen die hohe Planungssicherheit und strukturelles Wachstum als wesentliche Vorteile.

Der Ausbau der Produktionskapazitäten in Kiel und Wismar sowie Investitionen in Automatisierung und vertikale Integration sollen die Profitabilität nachhaltig steigern. Als potenzielle Kurstreiber gelten Großprojekte wie die F127-Fregatten-Serie im Wert von über 20 Milliarden Euro und Indiens Projekt 75(I).

Vorsichtige Stimmen warnen vor überzogenen Erwartungen

Deutlich zurückhaltender zeigt sich Bernstein Research, das die TKMS-Aktie mit "Underperform" und einem Kursziel von 74 Euro einstuft. Nach dem erfolgreichen Börsenstart sehen die Analysten kurzfristig begrenztes Aufwärtspotenzial.

Die Anleger sollten der ersten Euphoriewelle nicht nachjagen, schrieb Adrien Rabier am Dienstag mit Blick auf den erfolgreichen Börsenstart laut Bernstein Research. Zwar sei der Turnaround in einem günstigen Umfeld erkennbar, doch werde "der eigentliche Underperformer TKMS an der Börse bereits wie ein Siegertyp gehandelt".

Auch die Citigroup taxiert den fairen Wert für TKMS mit 71 Euro deutlich niedriger. Dirk Schlamp von der DZ Bank betont hingegen, dass die Abspaltung die Transparenz im thyssenkrupp-Konzern erhöhe und verborgene Werte sichtbar mache.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

