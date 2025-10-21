DAX24.327 +0,3%Est505.686 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.967 -0,1%Bitcoin97.024 +2,1%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.147 -4,8%
Blick auf Salzgitter-Kurs

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

21.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 27,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,92 EUR -0,30 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 27,24 EUR. Die Salzgitter-Aktie gab in der Spitze bis auf 27,24 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 55.261 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,68 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 110,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,224 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,92 EUR.

Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,578 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

