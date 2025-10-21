Salzgitter Aktie News: Salzgitter verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 27,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 1,3 Prozent auf 27,84 EUR. In der Spitze büßte die Salzgitter-Aktie bis auf 27,64 EUR ein. Bei 28,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.922 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,78 EUR an. Gewinne von 24,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 53,45 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,92 EUR angegeben.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,578 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Salzgitter: Keine schlechte Idee

Salzgitter will über Anleihe Aurubis-Aktien losschlagen - Aktien fallen

Aurubis will Kapitalrendite nachhaltig steigern - Aktie verliert