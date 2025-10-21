Salzgitter Aktie News: Salzgitter verbilligt sich am Dienstagvormittag

So bewegt sich Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Salzgitter gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 28,04 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 28,04 EUR. Bei 28,04 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,24 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.591 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 19,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 53,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,224 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 25,92 EUR an.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 2,34 Mrd. EUR, gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,97 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,578 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

