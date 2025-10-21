DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.987 ±-0,0%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1604 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.107 -5,7%
Spannungen mit den USA: Venezuela erhält Zuspruch aus Moskau

21.10.25 21:15 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen den USA und Venezuela seine Solidarität mit dem südamerikanischen Land bekundet. Der venezolanischen Regierung sei Moskaus Unterstützung versichert worden "angesichts wachsender äußerer Bedrohungen und Versuchen, sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen", heißt es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums. Minister Sergej Lawrow empfing zudem den venezolanischen Botschafter Jesús Rafael Salazar Velásquez.

Zwischen den USA und Venezuela sind die Spannungen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat mehrere Boote in der Karibik zerstören lassen, die aus Venezuela kamen. Zudem soll er Aktionen des Auslandsgeheimdienstes CIA in dem Land genehmigt haben. Russland, das seit über drei Jahren Krieg in der Ukraine führt, hat zuletzt auf ein gutes Verhältnis zu Trump gesetzt, um diesen von weiterer Unterstützung Kiews abzuhalten./bal/DP/he