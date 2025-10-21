Öl: Eine gute und eine schlechte Nachricht

Value-Stars-Kolumne

Am Ölmarkt herrscht Tiefenentspannung, der Kurs bewegt sich nah am Jahrestief. Das ist eine gute und schlechte Botschaft zugleich.

Eine Kolumne von Holger Steffen, Anlage­experte und Berater für den Value-Stars-Deutschland-Index.

Die gute Nachricht zuerst: Der anhaltende Ukrainekrieg und die wieder intensivierten Versuche, Russlands Ölexporte zu beschneiden, haben keine merkbaren Auswirkungen mehr auf den Ölpreis. Dieser hat gerade wieder sein bisheriges Jahrestief erreicht. Die schlechte Nachricht ist, dass das aber - bei gutem Angebot - auf die maue Nachfrage zurückzuführen ist, was wiederum kein gutes Licht auf die Weltkonjunktur wirft. [...]

