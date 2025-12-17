DAX24.077 -0,6%Est505.718 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -0,5%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.161 -0,8%Euro1,1723 -0,2%Öl59,84 +1,7%Gold4.332 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün -- Südzucker erwartet anhaltend schwierigen Zuckermarkt
Top News
Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte erneut schwächer starten Chance auf Jahresendrally endgültig vertan? DAX dürfte erneut schwächer starten
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Winterbonus - bis zu 2.000 € bei Solidvest, der digitalen Vermögensverwaltung von DJE.