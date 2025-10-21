DAX24.227 -0,1%Est505.675 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -5,4%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.785 -2,3%Euro1,1617 -0,3%Öl61,16 +0,4%Gold4.264 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix öffnet Bilanz -- Gold, TKMS im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
"Outperform"

Almonty Industries-Aktie nach Kurssprung: Analysten prognostizieren enormes Potenzial

21.10.25 11:00 Uhr
NASDAQ-Aktie Almonty Industries zündet Turbo: Analysten sehen Potenzial und heben Kursziel an | finanzen.net

Die Aktie von Almonty Industries erlebt derzeit einen Aufschwung. Analysten sehen Potenzial für weiteres Wachstum und heben ihr Kursziel an.

• Oppenheimer erhöht Kursziel um über 70 Prozent
• Almonty-Aktie mit Kurssprung
• Rechtliche Streitigkeiten mit Pure Tungsten im Blick

Wer­bung

Für Almonty Industries scheint es an der Börse derzeit eigentlich rund zu laufen. NASDAQ-Anleger freuen sich über ein bisheriges Jahresplus von mehr als 860 Prozent, während es an der Börse in Toronto seit Jahresbeginn um rund 823 Prozent nach oben gegangen ist. Dort sprang das Papier am Vortag letztendlich um stolze 9,47 Prozent hoch auf 12,60 CAD. An der NASDAQ betrug der Kursaufschlag zum Wochenstart derweil 9,49 Prozent auf 9,00 US-Dollar. Am Dienstag zeichnet sich vorbörslich allerdings Ernüchterung ab: So verliert die Aktie zeitweise kräftige 3,78 Prozent auf 8,66 US-Dollar.

Analysten heben Kursziel für Almonty Industries

Oppenheimer hat das Kursziel für die Almonty Industries-Aktie jüngst um etwa 71,43 Prozent von 7 auf 12 US-Dollar angehoben und bestätigt die Einstufung "Outperform". Diese Entscheidung basiert auf der positiven Entwicklung des Wolframpreises und der strategischen Positionierung des Unternehmens. Analysten sehen in Almonty einen potenziellen Marktführer im Bereich Wolframproduktion außerhalb Chinas und Russlands.

Strategische Expansion und Produktionssteigerung

Almonty plant, seine Wolframproduktion bis 2027 auf etwa 2,4 Millionen Tonnen zu verdreifachen. Dies würde das Unternehmen zum größten Wolframproduzenten außerhalb der genannten Länder machen. Die Sangdong-Mine in Südkorea spielt dabei eine zentrale Rolle. Analysten schätzen, dass Almonty bei voller Auslastung etwa 40 Prozent des westlichen Wolframangebots liefern könnte.

Wer­bung

Rechtliche Schritte gegen Pure Tungsten

Unterdessen hat Almonty am 10. Oktober rechtliche Schritte gegen Pure Tungsten eingeleitet und eine Klage beim Ontario Superior Court of Justice eingereicht. Das Unternehmen wirft Pure Tungsten vor, falsche und irreführende Aussagen über Almonty, insbesondere über die Sangdong-Mine und die angebliche frühere Beteiligung von Tiger Kim, verbreitet zu haben. Obwohl Pure Tungsten einige Inhalte entfernt hat, wurden die falschen Aussagen nicht korrigiert oder zurückgenommen. Im Gegenteil, Pure Tungsten hat rechtliche Schritte gegen Almontys CEO, Lewis Black, in Südkorea angedroht. Almonty fordert nun eine einstweilige Verfügung, um die Verbreitung dieser Falschinformationen zu stoppen und eine öffentliche Richtigstellung zu erzwingen. Black betonte in der entsprechenden Pressemitteilung: Die Desinformationskampagne von Pure Tungsten in Bezug auf Almonty stellt eine direkte Bedrohung für die Marktintegrität und die Interessen unserer Aktionäre dar. Wir werden alle verfügbaren Rechtsmittel energisch nutzen, um die öffentliche Berichterstattung zu korrigieren und Investoren vor Irreführung zu schützen".

Die positiven Analystenbewertungen und die strategischen Schritte von Almonty Industries deuten auf ein vielversprechendes Wachstumspotenzial hin. Anleger sollten jedoch die Entwicklungen auf dem Wolfram-Markt sowie die rechtlichen Streitigkeiten im Blick behalten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Golden Dayz / Shutterstock.com, Lightspring / Shutterstock.com

Nachrichten zu Almonty Industries Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung